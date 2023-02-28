Мурасова (Козлова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурасова (Козлова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

25.10.1878

Дата смерти

28.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1878

Отец: Козлов Василий Николаевич

Мать: Пелагея Павловна

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
23.04.1895

Муж: Мурасов Матвей Кузьмич

Сарыево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.09.1899

Дочь: Мурасова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Мурасов Матвей Кузьмич

Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Мурасов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Мурасов Матвей Кузьмич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Мурасов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Мурасов Матвей Кузьмич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Мурасов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Мурасов Матвей Кузьмич

Смерть
28.03.1956
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Горбачевское кладбище г. Вологды
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