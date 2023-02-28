Мурасова (Козлова) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1878
Дата смерти28.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1878
Отец: Козлов Василий Николаевич
Мать: Пелагея Павловна
Бракосочетание
23.04.1895
Сарыево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.09.1899
Дочь: Мурасова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Мурасов Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
19.09.1903
Сын: Мурасов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Мурасов Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
11.06.1907
Сын: Мурасов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Мурасов Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
03.03.1910
Сын: Мурасов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Мурасов Матвей Кузьмич
Смерть
28.03.1956
Похороны
Неизвестно
Горбачевское кладбище г. Вологды