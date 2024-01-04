Кузьма Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьма Фёдоров

Кузьма Фёдоров

Место рождения

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

26.07.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1836 ст.

Отец: Фёдор Сергеев

Мать: Авдотья Григорьевна

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Место жительства
С 1850 ст.
Палкино, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
01.06.1859

Жена: Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна

Сарыево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Вотчины княгини Долгоруковой оба. Феврония Терентьева указана вдовою, вторым браком
Рождение ребёнка
13.07.1865 ст.

Сын: Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна

Палкино, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1871

Сын: Мурасов Матвей Кузьмич

Мать ребёнка: Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна

Палкино, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close