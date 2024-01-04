Кузьма Фёдоров
Место рождения
Дата рождения26.07.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1836 ст.
Отец: Фёдор Сергеев
Мать: Авдотья Григорьевна
Место жительства
С 1850 ст.
Бракосочетание
01.06.1859
Сарыево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Вотчины княгини Долгоруковой оба. Феврония Терентьева указана вдовою, вторым браком
Рождение ребёнка
13.07.1865 ст.
Сын: Илья Кузьмич
Мать ребёнка: Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1871
Мать ребёнка: Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна
Смерть
Неизвестно