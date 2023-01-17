Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1859

Муж: Кузьма Фёдоров

Сарыево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Вотчины княгини Долгоруковой оба. Феврония Терентьева указана вдовою, вторым браком
Рождение ребёнка
13.07.1865 ст.

Сын: Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Фёдоров

Палкино, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1871

Сын: Мурасов Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Фёдоров

Палкино, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно

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