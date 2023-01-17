Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1859
Муж: Кузьма Фёдоров
Сарыево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Вотчины княгини Долгоруковой оба. Феврония Терентьева указана вдовою, вторым браком
Рождение ребёнка
13.07.1865 ст.
Сын: Илья Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Фёдоров
Рождение ребёнка
01.08.1871
Отец ребёнка: Кузьма Фёдоров
Смерть
Неизвестно