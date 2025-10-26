Смирнова (Мурасова) Екатерина Матвеевна 12.09.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова (Мурасова) Екатерина Матвеевна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 12.09.1899

умерла После 1917

Отец
Мурасов Матвей Кузьмич01.08.1871 г.р.
Мать
Мурасова (Козлова) Прасковья Васильевна25.10.1878 г.р.
Супруги
Смирнов Алексей Сергеевич1891 ст. г.р.
Дети
(Смирнова) Зинаида Алексеевна01.08.1917 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899

Отец: Мурасов Матвей Кузьмич

Мать: Мурасова (Козлова) Прасковья Васильевна

Бракосочетание
29.04.1916 ст.

Муж: Смирнов Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Жених: Вологодской губ. и у. Вепревской вол. дер. Брячи крест. Алексей Сергеев Смирнов, прав., первым браком, 25 лет Невеста: Владимирской губ., Вязниковского у., с. Сарыева крест. Екатерина Матвеева Мурасова, прав., перв. бр., 19 лет. Поручители: По женихѣ : Вологодской губ. и уѣзда, Поподьинской волости, дерев. Краснаго крестьянинъ Александръ Петровъ Птицынъ и Сычевской волости, деревни Дроздова крестьянинъ Василій Ѳеоктистовъ Быковъ. По невѣстѣ : Вологодской губ., Кадниковского уѣзда, Ильинской волости, деревни Лавровской крестьянинъ Анемподистъ Александровъ Мухинъ и Вологодского уѣзда, Несвойской волости, деревни Фролова крестьянинъ Дмитрій Андреевъ Посадкинъ. Михайло-Архангельская ц. гор. Вологды. ГАВО (Вологда), Ф.496, Оп.60, Д.22, Л.135об,136 https://yandex.ru/archive/catalog/ecafedac-9fce-4896-b69e-52bbb5de81f3/272

Рождение ребёнка
01.08.1917 ст.

Дочь: (Смирнова) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

240Ж Крест. Вологодской губ. и у. Вепревской вол., дер. Брячи Алексей Сергеев Смирнов и зак. ж. Екатерина Матвеева, оба прав. ГАВО (Вологда) Ф.496, Оп.60, Д.24. Л.53об,54 https://yandex.ru/archive/catalog/1d236494-7903-4a7c-8623-442562442fc3/106

Смерть
После 1917

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