Смирнова (Мурасова) Екатерина Матвеевна
женский, родилась 12.09.1899
умерла После 1917
ОтецМурасов Матвей Кузьмич01.08.1871 г.р.
МатьМурасова (Козлова) Прасковья Васильевна25.10.1878 г.р.
Супруги
Смирнов Алексей Сергеевич1891 ст. г.р.
Дети
(Смирнова) Зинаида Алексеевна01.08.1917 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899
Бракосочетание
29.04.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.08.1917 ст.
Дочь: (Смирнова) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Сергеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
После 1917