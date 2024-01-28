Буянов Константин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буянов Егор Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1902
Сын: Буянов Георгий Константинович
Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Буянов Егор Константинович
Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1903
Сын: Буянов Василий Константинович
Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
30.03.1907
Дочь: Буянова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.06.1911
Сын: Буянов Петр Константинович
Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.01.1915
Сын: Буянов Стефан Константинович
Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
30.11.1918
Сын: Буянов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Буянова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
05.06.1926
Сын: Буянов Ефрем Константинович
Мать ребёнка: Буянова Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Ирина Алексеевна
Смерть
Неизвестно