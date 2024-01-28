Буянов Константин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянов Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буянов Егор Иванович

Мать: Буянова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
02.04.1902

Сын: Буянов Георгий Константинович

Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Буянов Егор Константинович

Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1903

Сын: Буянов Василий Константинович

Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Буянова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.06.1911

Сын: Буянов Петр Константинович

Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Буянов Стефан Константинович

Мать ребёнка: Буянова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.11.1918

Сын: Буянов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Буянова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Буянов Ефрем Константинович

Мать ребёнка: Буянова Марья Семеновна

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Марья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Ирина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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