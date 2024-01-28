Буянова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти08.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Буянов Егор Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович
Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1902
Сын: Буянов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович
Рождение ребёнка
29.12.1903
Сын: Буянов Василий Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович
Рождение ребёнка
30.03.1907
Дочь: Буянова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович
Рождение ребёнка
19.06.1911
Сын: Буянов Петр Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович
Рождение ребёнка
10.01.1915
Сын: Буянов Стефан Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович
Смерть
08.01.1917