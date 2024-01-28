Буянова Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуянова Ирина Алексеевна

Буянова Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

08.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Константин Егорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Буянов Егор Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1902

Сын: Буянов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович

Рождение ребёнка
29.12.1903

Сын: Буянов Василий Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович

Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Буянова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович

Рождение ребёнка
19.06.1911

Сын: Буянов Петр Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Буянов Стефан Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович

Смерть
08.01.1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.