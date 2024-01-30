Буянова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буянов Константин Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Буянов Иван Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Буянов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1873

Дочь: Буянова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Буянов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно

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