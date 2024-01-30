Буянова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Константин Егорович
Отец ребёнка: Буянов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буянов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Буянов Иван Егорович
Отец ребёнка: Буянов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Буянов Егор Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1873
Дочь: Буянова Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Буянов Егор Иванович
Смерть
Неизвестно