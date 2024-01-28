Буянова Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1918
Сын: Буянов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович
Рождение ребёнка
05.06.1926
Сын: Буянов Ефрем Константинович
Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович
Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно