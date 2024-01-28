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Буянова Марья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Константин Егорович

Рождение ребёнка
30.11.1918

Сын: Буянов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович

Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Буянов Ефрем Константинович

Отец ребёнка: Буянов Константин Егорович

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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