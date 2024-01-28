Буянов Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянов Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

06.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Буянов Иван Егорович

Мать ребёнка: Буянова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Буянов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Буянова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
16.11.1873

Дочь: Буянова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Буянова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буянов Константин Егорович

Мать ребёнка: Буянова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Татьяна Федоровна

Смерть
06.01.1885
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