Буянов Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти06.01.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Буянов Иван Егорович
Мать ребёнка: Буянова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Буянова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
16.11.1873
Дочь: Буянова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Буянова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Константин Егорович
Мать ребёнка: Буянова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1885