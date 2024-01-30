Буянов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Буянов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1881
Дочь: Буянова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Буянова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
27.09.1882
Дочь: Буянова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Буянова Варвара Михайловна
Смерть
Неизвестно