Буянов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуянов Иван Егорович

Буянов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Буянов Егор Иванович

Мать: Буянова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
27.08.1881

Дочь: Буянова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Буянова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
27.09.1882

Дочь: Буянова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Буянова Варвара Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.