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Буянова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.08.1881

Дочь: Буянова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Буянов Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.09.1882

Дочь: Буянова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Буянов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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