Буянова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буянов Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.08.1881
Дочь: Буянова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Буянов Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.09.1882
Дочь: Буянова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Буянов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно