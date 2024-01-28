Буянов Андрей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти14.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Буянов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна
Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: Буянова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
?.12.1900
Дочь: Буянова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1902
Дочь: Буянова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.07.1908
Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.06.1911
Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна
Смерть
14.09.1915