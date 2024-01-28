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Буянов Андрей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

14.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Буянов Егор Иванович

Мать: Буянова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Буянов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Буянова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
?.12.1900

Дочь: Буянова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.01.1902

Дочь: Буянова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Буянов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
09.06.1911

Сын: Буянов Ефрем Андреевич

Мать ребёнка: Буянова Анна Алексеевна

Смерть
14.09.1915

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