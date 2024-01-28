Буянов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Буянов Андрей Егорович
Мать: Буянова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Баянова) Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Буянова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.12.1921
Дочь: Соколова (Буянова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Буянова Наталья Григорьевна
Возможно Буянова
Смерть
Неизвестно