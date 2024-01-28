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Буянов Сергей Андреевич

Место рождения

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Буянов Андрей Егорович

Мать: Буянова Анна Алексеевна

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Баянова) Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Буянова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
23.12.1921

Дочь: Соколова (Буянова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Буянова Наталья Григорьевна

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Возможно Буянова
Смерть
Неизвестно

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