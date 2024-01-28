Буянова Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1887
Отец: Григорий Филиппович
Мать: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Баянова) Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Буянов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
23.12.1921
Дочь: Соколова (Буянова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Буянов Сергей Андреевич
Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Возможно Буянова
Смерть
Неизвестно