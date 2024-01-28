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Буянова Наталья Григорьевна

Место рождения

Кречетово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1887

Отец: Григорий Филиппович

Мать: Пелагея Федоровна

Кречетово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Баянова) Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Буянов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
23.12.1921

Дочь: Соколова (Буянова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Буянов Сергей Андреевич

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Возможно Буянова
Смерть
Неизвестно

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