Буянова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович
Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: Буянова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
?.12.1900
Дочь: Буянова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
13.01.1902
Дочь: Буянова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
19.07.1908
Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
09.06.1911
Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович
Смерть
Неизвестно