Буянова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Буянов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович

Грузины, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Буянова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
?.12.1900

Дочь: Буянова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
13.01.1902

Дочь: Буянова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Буянов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
09.06.1911

Сын: Буянов Ефрем Андреевич

Отец ребёнка: Буянов Андрей Егорович

Смерть
Неизвестно

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