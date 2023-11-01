Пыжев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Пыжева) Секлетина Ивановна
Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Пыжева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пыжов Архип Иванович
Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Смерть
1799