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Пыжев Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Пыжев Григорий Власович

Мать: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пыжев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Пыжева Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пыжев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Пыжева) Секлетина Ивановна

Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пыжев Калина Иванович

Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Пыжева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пыжев Василий Иванович

Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Пыжов Архип Иванович

Мать ребёнка: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Смерть
1799

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