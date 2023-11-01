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Пыжев Григорий Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Пыжев Влас Иванович

Мать: Февронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пыжев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Пыжев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Пыжева) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Пыжева) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Пыжева) Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Пыжева) Домна Григорьевна

Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Смерть
1789

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