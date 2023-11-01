Пыжев Григорий Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Пыжев Влас Иванович
Мать: Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Пыжева) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Пыжева) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Пыжева) Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Пыжева) Домна Григорьевна
Мать ребёнка: (Хоторова) Татьяна Тимофеевна
Смерть
1789