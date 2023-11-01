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Пыжов Архип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Пыжев Иван Григорьевич

Мать: Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Пыжов) Ефимия Архиповна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пыжов Владимир Архипович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Пыжова) Марина Архиповна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пыжов Иван Архипович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Смерть
1855

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