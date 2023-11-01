Пыжов Архип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Пыжов) Ефимия Архиповна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Пыжова) Марина Архиповна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пыжов Иван Архипович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Смерть
1855