Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Пыжев однодв. д.Чечевизны Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пыжев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Пыжева Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пыжев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Пыжева) Секлетина Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пыжев Калина Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Пыжева) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пыжев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Пыжов Архип Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

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