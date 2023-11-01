Пыжева (Пыжева) Ефросинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1753
Отец: Пыжев однодв. д.Чечевизны Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Пыжева) Секлетина Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Пыжева) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пыжов Архип Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич