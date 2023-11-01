(Хоторова) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Хоторов однодв. Фатиской округи д.Колычева Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Пыжева) Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Пыжева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Пыжева) Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Пыжева) Домна Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович