(Хоторова) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хоторова) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Хоторов однодв. Фатиской округи д.Колычева Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пыжев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Пыжев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Пыжева) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Пыжева) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Пыжева) Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Пыжева) Домна Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Власович

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