Щербаков Максим Фёдорович
мужской, родился 28.02.1896, Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
умер 16.09.1937, Днепр, Дніпропетровська область
Супруги
Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна24.10.1903 г.р.
(Тарасюк) Мария Фёдоровна1900 г.р.
Дети
(Щербакова) Тамара Максимовна1921 г.р.
Щербаков Анатолий Максимович15.09.1923 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Щербакова) Тамара Максимовна
Мать ребёнка: (Тарасюк) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Щербаков Анатолий Максимович
Мать ребёнка: (Тарасюк) Мария Фёдоровна
Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
21.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна
Пирятин, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.06.1936
Сын: Щербаков Владимир (Вадим) Максимович
Мать ребёнка: Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна
Смерть
16.09.1937
Днепр, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Неизвестно