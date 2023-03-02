Щербаков Максим Фёдорович 28.02.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Максим Фёдорович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 28.02.1896, Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

умер 16.09.1937, Днепр, Дніпропетровська область

Супруги
Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна24.10.1903 г.р.
(Тарасюк) Мария Фёдоровна1900 г.р.
Дети
(Щербакова) Тамара Максимовна1921 г.р.
Щербаков Анатолий Максимович15.09.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тарасюк) Мария Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно

Командир батальона 88 стрелкового полка 30 стрелковой дивизии

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Щербакова) Тамара Максимовна

Мать ребёнка: (Тарасюк) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Щербаков Анатолий Максимович

Мать ребёнка: (Тарасюк) Мария Фёдоровна

Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Около 1929

Жена: Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна

Супруг(-а): Максим Фёдорович Щербаков

Рождение ребёнка
21.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна

Пирятин, Полтавська область

Рождение ребёнка
11.06.1936

Сын: Щербаков Владимир (Вадим) Максимович

Мать ребёнка: Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна

Смерть
16.09.1937
Днепр, Дніпропетровська область

Похороны
Неизвестно
Неизвестно

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