Щербаков Владимир (Вадим) Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Владимир (Вадим) Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1936

Дата смерти

08.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1936

Отец: Щербаков Максим Фёдорович

Мать: Щербакова Зинаида Леонидовна

Рождение ребёнка
31.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Елена Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Щербакова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Елена Васильевна

Смерть
08.08.2000
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