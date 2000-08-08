Щербаков Владимир (Вадим) Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1936
Дата смерти08.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1936
Рождение ребёнка
31.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Елена Васильевна
Развод
Неизвестно
Жена: Щербакова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2000