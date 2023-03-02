Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна
Место рожденияХорол, Полтавской губернии, Украина
Дата рождения24.10.1903
Дата смерти21.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1903
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Бракосочетание
Около 1929
Супруг(-а): Максим Фёдорович Щербаков
Рождение ребёнка
21.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович
Пирятин, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.06.1936
Сын: Щербаков Владимир (Вадим) Максимович
Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович
Смерть
21.07.1991
Похороны
Неизвестно