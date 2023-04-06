Дацевич Леонид Степанович- дворянин
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
02.02.1898
Бондари, Полтавська область
Супруг(-а): Леонид Степанович Дацевич
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: Максимович Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Дацевич Александра Ивановна
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
24.10.1903
Дочь: Щербакова Зинаида Леонидовна
Мать ребёнка: Дацевич Александра Ивановна
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1905
Дочь: Новохатская Лидия Леонидовна
Мать ребёнка: Дацевич Александра Ивановна
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
07.12.1906
Дочь: Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Дацевич Александра Ивановна
Смерть
1907
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно