Дацевич Леонид Степанович- дворянин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дацевич Леонид Степанович- дворянин

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Место рождения

Яцины, Полтавська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дацевич-Дворянин Стефан Арсеньевич

Мать: Дацевич Мария Дмитриевна - Дворянка

Яцины, Полтавська область
Бракосочетание
02.02.1898

Жена: Дацевич Александра Ивановна

Бондари, Полтавська область
Супруг(-а): Леонид Степанович Дацевич
Рождение ребёнка
28.01.1899

Дочь: Максимович Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Дацевич Александра Ивановна

Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
24.10.1903

Дочь: Щербакова Зинаида Леонидовна

Мать ребёнка: Дацевич Александра Ивановна

Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1905

Дочь: Новохатская Лидия Леонидовна

Мать ребёнка: Дацевич Александра Ивановна

Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
07.12.1906

Дочь: Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Дацевич Александра Ивановна

Хорол, Полтавська область
Смерть
1907
Хорол, Полтавська область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Хорол, Полтавська область
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