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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12ПИРЯТИН (ПЫРЯТИН). Уездный. (При городе - хутор Остров, городск. вед., который показан в начале списка селений Пирятинского уезда).При р. Удае и зал. Переводе.124917756921602150Церквей православных 3. Еврейская молитвен. школа 1. Уездное и приходское училища. Больница. Богадельня. Почтовая станция. Ярмарок 4.
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Пирятин городПирятинское козаков——
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Пирятин
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19004Пирятинмістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської ОТГр-н ПирятинськийПирятинська міська об'єднана територіальна громада