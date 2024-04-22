город Пирятин, город Пирятин, Полтавська область (на 2018) — Familio

Пирятин

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
12ПИРЯТИН (ПЫРЯТИН). Уездный. (При городе - хутор Остров, городск. вед., который показан в начале списка селений Пирятинского уезда).При р. Удае и зал. Переводе.124917756921602150Церквей православных 3. Еврейская молитвен. школа 1. Уездное и приходское училища. Больница. Богадельня. Почтовая станция. Ярмарок 4.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Пирятинская волость
1.0Пирятин городПирятинское козаков

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Пирятинская волость
город Пирятин

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19004Пирятинмістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської ОТГр-н ПирятинськийПирятинська міська об'єднана територіальна громада
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