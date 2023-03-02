(Тарасюк) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарасюк) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тамара Максимовна

Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Щербаков Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович

Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Максим Фёдорович

Смерть
1928
Причина смерти: Чахотка(Туберкулёз лёгких )
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