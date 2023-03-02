(Тарасюк) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тамара Максимовна
Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Щербаков Анатолий Максимович
Отец ребёнка: Щербаков Максим Фёдорович
Двойнёвка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928
Причина смерти: Чахотка(Туберкулёз лёгких )