Ходырев Ермолай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1807 ст.
Отец: Ходырев Максим Емельянович
Мать: Ходырева Домна Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1827 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Ходырев Михайло Ермолаевич
Мать ребёнка: Ходырева Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.09.1837 ст.
Сын: Ходырев Кондрат Ермолаевич
Мать ребёнка: Ходырева Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Матрона Ермолаевна
Мать ребёнка: Ходырева Дарья Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно