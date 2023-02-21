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Ходырев Ермолай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1807 ст.

Отец: Ходырев Максим Емельянович

Мать: Ходырева Домна Иванова

Рождение ребёнка
18.06.1827 ст.

Сын: Ходырев Яков Ермолаевич

Мать ребёнка: Ходырева Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Ходырев Михайло Ермолаевич

Мать ребёнка: Ходырева Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.09.1837 ст.

Сын: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Мать ребёнка: Ходырева Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Матрона Ермолаевна

Мать ребёнка: Ходырева Дарья Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Дарья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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