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Ходырев Яков Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1827 ст.

Дата смерти

После 1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1827 ст.

Отец: Ходырев Ермолай Максимович

Мать: Ходырева Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Ходырева Татьяна Аверкиева

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Ходырева Татьяна Аверкиева

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Татьяна Аверкиева

Смерть
После 1891 ст.
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