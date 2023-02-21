Ходырев Яков Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1827 ст.
Дата смертиПосле 1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1827 ст.
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Ходырева Татьяна Аверкиева
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Ходырева Татьяна Аверкиева
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1891 ст.