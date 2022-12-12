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Ходырев Кондрат Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1837 ст.

Дата смерти

1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1837 ст.

Отец: Ходырев Ермолай Максимович

Мать: Ходырева Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
21.08.1860 ст.

Сын: Ходырев Александр Кондратьевич

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
07.12.1869 ст.

Сын: Ходырев Павел Кондратьевич

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
21.07.1871 ст.

Сын: Ходырев Прохор Кондратьевич

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
19.05.1878 ст.

Сын: Ходырев Констанин Кондратьевич

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Пелагея Федоровна

Смерть
1895 ст.
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