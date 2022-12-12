Ходырев Кондрат Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1837 ст.
Дата смерти1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1837 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1860 ст.
Сын: Ходырев Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
07.12.1869 ст.
Сын: Ходырев Павел Кондратьевич
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
21.07.1871 ст.
Сын: Ходырев Прохор Кондратьевич
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
19.05.1878 ст.
Сын: Ходырев Констанин Кондратьевич
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1895 ст.