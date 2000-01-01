Ходырева Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Ходырев Дмитрей Максимович
Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович
Рождение ребёнка
17.06.1807 ст.
Сын: Ходырев Ермолай Максимович
Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович
Рождение ребёнка
12.09.1812 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Гликерья Максимовна
Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно