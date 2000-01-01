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Ходырева Домна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Ходырев Дмитрей Максимович

Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович

Рождение ребёнка
17.06.1807 ст.

Сын: Ходырев Ермолай Максимович

Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович

Рождение ребёнка
12.09.1812 ст.

Сын: Ходырев Яким Максимович

Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Гликерья Максимовна

Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Ходырев Максим Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Максим Емельянович

Смерть
Неизвестно
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