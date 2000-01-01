Ходырева Дарья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1827 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Ермолай Максимович
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Ходырев Михайло Ермолаевич
Отец ребёнка: Ходырев Ермолай Максимович
Рождение ребёнка
15.09.1837 ст.
Сын: Ходырев Кондрат Ермолаевич
Отец ребёнка: Ходырев Ермолай Максимович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Матрона Ермолаевна
Отец ребёнка: Ходырев Ермолай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно