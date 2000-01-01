Ходырева Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Дарья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1827 ст.

Сын: Ходырев Яков Ермолаевич

Отец ребёнка: Ходырев Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Ходырев Михайло Ермолаевич

Отец ребёнка: Ходырев Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
15.09.1837 ст.

Сын: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Отец ребёнка: Ходырев Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Матрона Ермолаевна

Отец ребёнка: Ходырев Ермолай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Ермолай Максимович

Смерть
Неизвестно
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