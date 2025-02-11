Старкин Щучинск Феофан Феофан/ Федор/ Агафон Семенович 06.03.1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Щучинск Феофан Феофан/ Федор/ Агафон Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.03.1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Старкин Семен Никаноров29.08.1827 г.р.
Мать
Старкина 1Я Ж. Степанида Сергеева1827 г.р.
Супруги
(Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна1858 г.р.
Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна1882 г.р.
Дети
(Старкина) Агафия Феофановна30.01.1882 г.р.
(Старкина) Татьяна ФеофановнаОколо 1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1862

Отец: Старкин Семен Никаноров

Мать: Старкина 1Я Ж. Степанида Сергеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
18.01.1881

Жена: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.01.1882

Дочь: (Старкина) Агафия Феофановна

Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: (Старкина) Татьяна Феофановна

Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Рождение ребёнка
27.08.1889

Сын: Старкин (В Сибири Давно?) Павел Феофанович

Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.02.1892

Дочь: (Старкина) Евдокия Феофаноовна

Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Рождение ребёнка
22.03.1894

Сын: Старкин (В Сибири Давно)?Щучинск Р Н С. Климовка Василий Уч. Вов Феофанович

Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.08.1896

Сын: Старкин (В Сибири Давно)Щучинск Р Н С. Климовка Матвей Феофанович

Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.10.1899

Сын: Старкин Андрей Феофанович

Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
02.10.1899

Дочь: (Старкина) Иустиния Феофановна

Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Бракосочетание
28.04.1902

Жена: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
06.03.1903

Сын: Старкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1905

Дочь: (Старкина) Ксения Агафоновна

Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: (Старкина) Прасковья Феофановна

Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: (Старкина) Анна Феофановна

Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1910

Сын: Старкин П. Климовка Александр Феофанович

Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Старкин Василий Феофанович

Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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