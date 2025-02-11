Старкин Щучинск Феофан Феофан/ Федор/ Агафон Семенович
мужской, родился 06.03.1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСтаркин Семен Никаноров29.08.1827 г.р.
МатьСтаркина 1Я Ж. Степанида Сергеева1827 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: (Старкина) Агафия Феофановна
Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна
Дочь: (Старкина) Татьяна Феофановна
Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна
Сын: Старкин (В Сибири Давно?) Павел Феофанович
Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна
Дочь: (Старкина) Евдокия Феофаноовна
Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна
Сын: Старкин (В Сибири Давно)?Щучинск Р Н С. Климовка Василий Уч. Вов Феофанович
Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна
Сын: Старкин (В Сибири Давно)Щучинск Р Н С. Климовка Матвей Феофанович
Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна
Сын: Старкин Андрей Феофанович
Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна
Дочь: (Старкина) Иустиния Феофановна
Мать ребёнка: (Мария Федоровна) Марфа Марфа/ Мария Федоровна/ Григорьевна
Сын: Старкин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна
Дочь: (Старкина) Ксения Агафоновна
Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна
Дочь: (Старкина) Прасковья Феофановна
Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна
Дочь: (Старкина) Анна Феофановна
Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна
Сын: Старкин П. Климовка Александр Феофанович
Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна
Сын: Старкин Василий Феофанович
Мать ребёнка: Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна