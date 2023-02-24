(Старкина) Евдокия Феофаноовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1892
Отец: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Мать: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
15.07.1903
Сын: Чинякин Кр-Ся В Щучинске Павел Никитович
Отец ребёнка: Чинякин Никита Кириллович
пос. Конус Могилы?
Рождение ребёнка
23.08.1905
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Чинякин Никита Кириллович
Рождение ребёнка
20.11.1907
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Чинякин Никита Кириллович
Казахстан, ст. Щучинская
Смерть
Неизвестно