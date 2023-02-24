(Старкина) Евдокия Феофаноовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старкина) Евдокия Феофаноовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1892

Отец: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Мать: Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Чинякин Кр-Ся В Щучинске Павел Никитович

Отец ребёнка: Чинякин Никита Кириллович

пос. Конус Могилы?
Рождение ребёнка
23.08.1905

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Чинякин Никита Кириллович

Рождение ребёнка
20.11.1907

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Чинякин Никита Кириллович

Казахстан, ст. Щучинская
Смерть
Неизвестно
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