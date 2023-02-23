Чинякин Никита Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинякин Никита Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Чинякин Кр-Ся В Щучинске Павел Никитович

Мать ребёнка: Евдокия Феофаноовна

пос. Конус Могилы?
Рождение ребёнка
23.08.1905

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Феофаноовна

Рождение ребёнка
20.11.1907

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Феофаноовна

Казахстан, ст. Щучинская
Смерть
Неизвестно
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