Чинякин Никита Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1903
Сын: Чинякин Кр-Ся В Щучинске Павел Никитович
Мать ребёнка: Евдокия Феофаноовна
пос. Конус Могилы?
Рождение ребёнка
23.08.1905
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Феофаноовна
Рождение ребёнка
20.11.1907
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Феофаноовна
Казахстан, ст. Щучинская
Смерть
Неизвестно