(Чинякина) Екатерина Никитична
Место рожденияКазахстан, ст. Щучинская
Дата рождения20.11.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1907
Отец: Чинякин Никита Кириллович
Мать: Евдокия Феофаноовна
Казахстан, ст. Щучинская
Рождение ребёнка
21.01.1938
Дочь: Рожкова Нина
Отец ребёнка: Чинякин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чинякин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чинякин Егор
Смерть
Неизвестно