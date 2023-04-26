(Чинякина) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чинякина) Екатерина Никитична

Место рождения

Казахстан, ст. Щучинская

Дата рождения

20.11.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1907

Отец: Чинякин Никита Кириллович

Мать: Евдокия Феофаноовна

Казахстан, ст. Щучинская
Рождение ребёнка
21.01.1938

Дочь: Рожкова Нина

Отец ребёнка: Чинякин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чинякин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чинякин Егор

Смерть
Неизвестно
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