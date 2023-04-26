Чинякин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧинякин Егор

Чинякин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Чинякина) Екатерина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чинякина) Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
21.01.1938

Дочь: Рожкова (Чинякина) Нина

Мать ребёнка: (Чинякина) Екатерина Никитична

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