Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти14.02.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Федор Трифонов
Мать: не указана
Бракосочетание
18.?.1881
Рождение ребёнка
30.01.1882
Дочь: Агафия Феофановна
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Татьяна Феофановна
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
27.08.1889
Сын: Старкин (в Сибири Давно?) Павел Феофанович
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
15.02.1892
Дочь: Евдокия Феофаноовна
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
22.03.1894
Сын: Старкин (в Сибири Давно)?щучинск Р Н С. Климовка Василий Феофанович
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
03.08.1896
Сын: Старкин (в Сибири Давно)щучинск Р Н С. Климовка Матвей Феофанович
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
02.10.1899
Дочь: Иустиния Феофановна
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Казахстан, ст. Щучинская
Рождение ребёнка
02.10.1899
Сын: Старкин Андрей Феофанович
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Казахстан, ст. Щучинская
Смерть
14.02.1902
Казахстан, станица Щучинская
Причина смерти: от простуды