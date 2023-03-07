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Марфа Григорьевна

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Место рождения

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

14.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Федор Трифонов

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1881

Муж: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Рождение ребёнка
30.01.1882

Дочь: Агафия Феофановна

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Татьяна Феофановна

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Рождение ребёнка
27.08.1889

Сын: Старкин (в Сибири Давно?) Павел Феофанович

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1892

Дочь: Евдокия Феофаноовна

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Рождение ребёнка
22.03.1894

Сын: Старкин (в Сибири Давно)?щучинск Р Н С. Климовка Василий Феофанович

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1896

Сын: Старкин (в Сибири Давно)щучинск Р Н С. Климовка Матвей Феофанович

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1899

Дочь: Иустиния Феофановна

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Казахстан, ст. Щучинская
Рождение ребёнка
02.10.1899

Сын: Старкин Андрей Феофанович

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Казахстан, ст. Щучинская
Смерть
14.02.1902
Казахстан, станица Щучинская
Причина смерти: от простуды
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