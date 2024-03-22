Степанида Сергеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
19.?.1848
Рождение ребёнка
01.11.1849
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1853
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Рождение ребёнка
04.11.1856
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Рождение ребёнка
18.02.1859
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Рождение ребёнка
06.03.1862
Сын: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Рождение ребёнка
25.07.1864
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Рождение ребёнка
07.03.1867
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старкин (щучинск) Агафон Семенович
Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров
Смерть
Неизвестно