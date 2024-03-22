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Степанида Сергеева

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1848

Муж: Старкин Семен Никоноров

Рождение ребёнка
01.11.1849

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1853

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Рождение ребёнка
04.11.1856

Сын: Старкин Амплей Семенович

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Рождение ребёнка
18.02.1859

Сын: Старкин Тарас Семенович

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Рождение ребёнка
06.03.1862

Сын: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Рождение ребёнка
25.07.1864

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Рождение ребёнка
07.03.1867

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин (щучинск) Агафон Семенович

Отец ребёнка: Старкин Семен Никоноров

Смерть
Неизвестно
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