Старкин Амплей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти20.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Старкин Семен Никоноров
Мать: Степанида Сергеева
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: Параскева Амплеевна
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Рождение ребёнка
08.08.1881
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Рождение ребёнка
18.12.1882
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Рождение ребёнка
11.02.1885
Сын: Старкин (в Сибири Давно) Федор Амплеевич
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Рождение ребёнка
До 1885
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Рождение ребёнка
10.02.1887
Дочь: Евдокия Амплеевна
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Рождение ребёнка
14.07.1888
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Дарья Амплеевна
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Рождение ребёнка
13.10.1893
Мать ребёнка: Фекла Константиновна
Смерть
20.03.1908
Казахстан, ст. Щучинская
Причина смерти: от рака