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Старкин Амплей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

20.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Старкин Семен Никоноров

Мать: Степанида Сергеева

Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: Параскева Амплеевна

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1881

Сын: Старкин Матвей Амплеевич

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Рождение ребёнка
18.12.1882

Сын: Старкин Даниил Амплеевич

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1885

Сын: Старкин (в Сибири Давно) Федор Амплеевич

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Старкин Филипп Амплеевич

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Евдокия Амплеевна

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Рождение ребёнка
14.07.1888

Сын: Старкин Емельян Амплеев

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Дарья Амплеевна

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Рождение ребёнка
13.10.1893

Сын: Старкин Андрей Амплеевич

Мать ребёнка: Фекла Константиновна

Смерть
20.03.1908
Казахстан, ст. Щучинская
Причина смерти: от рака
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