Старкина (Матвеева?) Фекла Константиновна До 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина (Матвеева?) Фекла Константиновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1861

умерла Неизвестно

Дети
(Старкина) Прасковья Амплеевна14.10.1879 г.р.
Старкин Матвей Амплеевич08.08.1881 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: (Старкина) Прасковья Амплеевна

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.08.1881

Сын: Старкин Матвей Амплеевич

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.12.1882

Сын: Старкин Даниил Амплеевич

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Старкин Филипп Амплеевич

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Рождение ребёнка
11.02.1885

Сын: Старкин (В Сибири Давно) Федор Амплеевич/ Алексеевич

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: (Старкина) Евдокия Амплеевна

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Рождение ребёнка
14.07.1888

Сын: Старкин Емельян Амплеев

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: (Старкина Кр. 2.09.1910) Дарья Амплеевна

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Рождение ребёнка
13.10.1893

Сын: Старкин Андрей Амплеевич

Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.