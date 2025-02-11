Старкина (Матвеева?) Фекла Константиновна
женский, родилась До 1861
умерла Неизвестно
Дети
(Старкина) Прасковья Амплеевна14.10.1879 г.р.
Старкин Матвей Амплеевич08.08.1881 г.р.Показать еще 7
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Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: (Старкина) Прасковья Амплеевна
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Рождение ребёнка
08.08.1881
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Рождение ребёнка
18.12.1882
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Рождение ребёнка
До 1885
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Рождение ребёнка
11.02.1885
Сын: Старкин (В Сибири Давно) Федор Амплеевич/ Алексеевич
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Рождение ребёнка
10.02.1887
Дочь: (Старкина) Евдокия Амплеевна
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Рождение ребёнка
14.07.1888
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: (Старкина Кр. 2.09.1910) Дарья Амплеевна
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Рождение ребёнка
13.10.1893
Отец ребёнка: Старкин Амплей Семенович
Смерть
Неизвестно