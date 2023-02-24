Старкин (в Сибири Давно) Федор Амплеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1885
Отец: Старкин Амплей Семенович
Мать: Фекла Константиновна
Бракосочетание
30.?.1906
Жена: Старкина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1908
Сын: Старкин (щучинск) Петр Федорович
Мать ребёнка: Старкина Елена Ивановна
Казахстан, ст. Щучинская
Смерть
Неизвестно