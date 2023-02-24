Старкин (в Сибири Давно) Федор Амплеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркин (в Сибири Давно) Федор Амплеевич

Старкин (в Сибири Давно) Федор Амплеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1885

Отец: Старкин Амплей Семенович

Мать: Фекла Константиновна

Бракосочетание
30.?.1906

Жена: Старкина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1908

Сын: Старкин (щучинск) Петр Федорович

Мать ребёнка: Старкина Елена Ивановна

Казахстан, ст. Щучинская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close