Кипкаева (Старкина) Елена Семеновна
женский, родилась 1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСтаркин Семен Никаноров29.08.1827 г.р.
МатьСтаркина 1Я Ж. Степанида Сергеева1827 г.р.
Супруги
Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич27.02.1854 г.р.
Дети
(Кипкаева) Ирина Архиповна04.05.1881 г.р.
Шульгина (Кипкаева) Анна Архиповна07.09.1882 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1854
Бракосочетание
22.05.1874
Рождение ребёнка
04.05.1881
Дочь: (Кипкаева) Ирина Архиповна
Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.09.1882
Дочь: Шульгина (Кипкаева) Анна Архиповна
Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.09.1884
Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.06.1887
Дочь: Конакова-Самаркина (Кипкаева) Акулина Архиповна
Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.07.1889
Сын: Кипкаев (В Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович
Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич
Рождение ребёнка
19.12.1891
Сын: Кипкаев (В Сибири С 1918) Петр Архипович
Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич
Смерть
Неизвестно