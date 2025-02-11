Кипкаева (Старкина) Елена Семеновна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Кипкаева (Старкина) Елена Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Старкин Семен Никаноров29.08.1827 г.р.
Мать
Старкина 1Я Ж. Степанида Сергеева1827 г.р.
Супруги
Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич27.02.1854 г.р.
Дети
(Кипкаева) Ирина Архиповна04.05.1881 г.р.
Шульгина (Кипкаева) Анна Архиповна07.09.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Старкин Семен Никаноров

Мать: Старкина 1Я Ж. Степанида Сергеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.05.1874

Муж: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.05.1881

Дочь: (Кипкаева) Ирина Архиповна

Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.09.1882

Дочь: Шульгина (Кипкаева) Анна Архиповна

Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.09.1884

Сын: Кипкаев Аким Архипович

Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.06.1887

Дочь: Конакова-Самаркина (Кипкаева) Акулина Архиповна

Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.07.1889

Сын: Кипкаев (В Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович

Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.12.1891

Сын: Кипкаев (В Сибири С 1918) Петр Архипович

Отец ребёнка: Кипкаев Архип Отставной Солдат Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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