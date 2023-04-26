Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна
Место рожденияиз с. Александровского
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
из с. Александровского
Бракосочетание
28.?.1902
Казахстан, ст. Щучинская
Рождение ребёнка
06.03.1903
Сын: Старкин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Прасковья Феофановна
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Анна Феофановна
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Старкин П. Климовка Александр Феофанович
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Рождение ребёнка
1917
Сын: Старкин Василий Феофанович
Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов
Смерть
Неизвестно