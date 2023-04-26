Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Шиндина) Акулина Ивановна

Место рождения

из с. Александровского

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

из с. Александровского
Бракосочетание
28.?.1902

Муж: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Казахстан, ст. Щучинская
Рождение ребёнка
06.03.1903

Сын: Старкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Прасковья Феофановна

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Анна Феофановна

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Старкин П. Климовка Александр Феофанович

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Рождение ребёнка
1917

Сын: Старкин Василий Феофанович

Отец ребёнка: Старкин Щучинск Феофан Семенов

Смерть
Неизвестно
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