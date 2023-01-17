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Котов Леонтий Онисимович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Котов Онисим Павлович

Мать: Котова Мария Алексеевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Котов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Котова Акилина Евдокимовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Котов Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Котова Акилина Евдокимовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Котова Акилина Евдокимовна

Крещение
13.10.1785
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: того села Левонтей Котов, вдова Осипа Анисимова
Рождение ребёнка
22.06.1791

Дочь: Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Котова Акилина Евдокимовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Акилина Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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