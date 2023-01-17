Котов Леонтий Онисимович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Котов Онисим Павлович
Мать: Котова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Котова Акилина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Котова Акилина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Котова Акилина Евдокимовна
Крещение
13.10.1785
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: того села Левонтей Котов, вдова Осипа Анисимова
Рождение ребёнка
22.06.1791
Дочь: Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Котова Акилина Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно