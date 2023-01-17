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Котов Иван Леонтьевич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Котов Леонтий Онисимович

Мать: Котова Акилина Евдокимовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Котова Ирина Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1794
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1794

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Котова Ирина Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ирина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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