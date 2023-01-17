Котов Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Котова Ирина Петровна
Крещение
13.06.1794
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1794
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Котова Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ирина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно