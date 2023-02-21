Котова Акилина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Акилина Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Котов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Котов Леонтий Онисимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Котов Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Котов Леонтий Онисимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Котов Леонтий Онисимович

Рождение ребёнка
22.06.1791

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Котов Леонтий Онисимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Леонтий Онисимович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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