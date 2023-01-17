Котов Павел Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиМежду 1825 и 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
06.02.1794
Жена: Котова Агафия Федоровна
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1794
Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Котов Семен Павлович
Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1810
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Котов Ефим Павлович
Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Котов Иван Павлович
Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1825 и 1828