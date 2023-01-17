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Котов Павел Леонтьевич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1774

Дата смерти

Между 1825 и 1828

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Котов Леонтий Онисимович

Мать: Котова Акилина Евдокимовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1794

Жена: Котова Агафия Федоровна

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1794

Сын: Котов Никифор Павлович

Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Котов Семен Павлович

Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Котов Никита Павлович

Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Котов Василий Павлович

Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1810

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Котов Ефим Павлович

Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Котов Иван Павлович

Мать ребёнка: Котова Агафия Федоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1825 и 1828
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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