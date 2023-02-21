Котова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Онисимовна
Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно