Котова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Котов Андрей Онисимович

Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Котов Леонтий Онисимович

Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1755

Сын: Котов Федот Онисимович

Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1758

Сын: Котов Сергей Онисимович

Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Иосиф Онисимович

Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Онисимовна

Отец ребёнка: Котов Онисим Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Онисим Павлович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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