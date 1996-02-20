Субботин Максим Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1914
Дата смерти20.02.1996
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914
Отец: Субботин Лука Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1939
Дочь: Барчене-Субботина Леонора Максимовна
Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна
Рождение ребёнка
08.12.1941
Дочь: Собенина-Субботина Нина Максимовна
Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна
Рождение ребёнка
05.06.1945
Сын: Субботин Валерий Максимович
Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна
Рождение ребёнка
20.12.1945
Сын: Субботин Владимир Максимович
Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна
Рождение ребёнка
05.07.1948
Сын: Субботин Анатолий Максимович
Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна
Смерть
20.02.1996