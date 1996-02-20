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Субботин Максим Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1914

Дата смерти

20.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914

Отец: Субботин Лука Архипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1939

Дочь: Барчене-Субботина Леонора Максимовна

Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна

Рождение ребёнка
08.12.1941

Дочь: Собенина-Субботина Нина Максимовна

Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна

Рождение ребёнка
05.06.1945

Сын: Субботин Валерий Максимович

Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна

Рождение ребёнка
20.12.1945

Сын: Субботин Владимир Максимович

Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна

Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Субботин Анатолий Максимович

Мать ребёнка: Субботина-Дик Лидия Генриховна

Смерть
20.02.1996
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