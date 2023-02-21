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Субботин Валерий Максимович
Субботин Валерий Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.1945
Пол
Мужской
Отец
Субботин Максим Лукьянович
1914 г.р.
Мать
Субботина-Дик Лидия Генриховна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1945
Отец:
Субботин Максим Лукьянович
Мать:
Субботина-Дик Лидия Генриховна
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