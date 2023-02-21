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Субботин Валерий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1945

Отец: Субботин Максим Лукьянович

Мать: Субботина-Дик Лидия Генриховна

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